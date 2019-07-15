Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51

Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53

Евро впервые с весны 2018 года опустился ниже 71 рубля

Inkazan08:34

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Рубль значительно укрепляется к доллару и евро на фоне начала налогового периода

ПРАЙМ08:11

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,83 рубля

Банки.ру04:32
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Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А

Обновлено в 01:20
Политика

В Госдуме началась встреча российских и грузинских парламентариев

Группа создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии "Альянс патриотов Грузии".
Обновлено в 07:22
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 03:42
Экономика

Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Политика

Ростовские власти проверят жалобы на «рев дракона» при углублении Дона

Глава Семикаракорска Ростовской области Александр Черненко заявил РИА Новости, что намерен выяснить, кто и в какое время проводит работы по углублению реки Дон, шум от которых местные жители называют "ревом дракона".
Обновлено в 09:22
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Футбол

Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 07:31
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Севилья» подписала полузащитника «Порту» Торреса

«Севилья» на своем официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника «Порту» Оливера Торреса.
Обновлено в 09:15
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Футбол

Моунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года

Полузащитник "Челси" Мэйсон Моунт продлил контракт с клубом. Новое соглашение 20-летнего игрока рассчитано до 2024 года.
Обновлено в 09:29
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено в 08:42
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Экономика

Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

В России сочли ВМФ России одноразовым

Обновлено вчера в 17:15
Транспорт

На путепроводе «Нева» отремонтируют асфальт

Обновлено в 08:27
Общество

Дополнительный выходной может появиться у россиян

Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

В Третьяковке объяснили происхождение гильз, найденных в подвале ЦДХ

Стреляные гильзы, найденные в подвале Центрального дома художников (ЦДХ) - нового пространства Третьяковской галереи, предположительно, собирались неизвестными лицами на полигонах и хранились для последующей сдачи в пункты приема цветного металла, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Третьяковской галереи Анна Котляр.
Обновлено в 08:54
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Космос

Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»

Обновлено в 09:32
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