Финансы
Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 06:51
Курс евро снизился на 15,4 копейки, до 70,8574 рубля (71,0114 рубля с 13 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 17,52 копейки и равняется 66,4412 рубля.
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