Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубля

ПРАЙМ06:31

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб

Финмаркет06:55

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,83 рубля

Банки.ру04:32
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Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Интернет

Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp

Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Обновлено в 08:47
Футбол

РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей

Российская премьер-лига в связи с недовольством со стороны болельщиков «Ростова» объяснила порядок назначения времени начала матчей.
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«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками

Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Космос

Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»

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В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

Обновлено в 11:18
Происшествия

В Италии у неонацистов изъяли ракету класса «воздух-воздух»

Итальянская полиция в рамках спецоперации против крайне правых экстремистов конфисковала ракету класса "воздух-воздух", сообщает в понедельник телеканал Rai News.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран

Обновлено в 12:42
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

В конце 2018 года правительство Украины продлило действующий с 2016 года запрет на ввоз из России целого ряда товаров — продуктов (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), средств личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожного оборудования, продукции химической промышленности для сельского хозяйства и пр.
Обновлено в 12:41
Финансы

Рубль подкосит снижение ставок Банка России

Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено в 01:40
Происшествия

В Челябинской области молодой водитель сбил насмерть двух пешеходов

Обновлено в 12:46
Происшествия

Абсолютного чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Обновлено в 11:56
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве девушка умерла во время массажа

Обновлено в 13:10
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве

В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы).
Обновлено в 11:24
Политика

Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Общество

Мутко: около 38 тыс. человек попали в зону паводка в Иркутской области

Порядка 38 тыс. человек, по уточненным данным, попали в зону паводка, произошедшего в конце июня в Иркутской области.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела со стороны Украины

Обновлено в 11:58
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В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием.
Обновлено в 12:50
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Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
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Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

Накануне вечером, в воскресенье 14 июля, Меган Маркл вместе с принцем Гарри посетили премьеру фильма "Король Лев" в Лондоне.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 11:21
Политика

Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости

В этом году День независимости Украина отметит возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада.
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Происшествия

На Красной площади задержали участников пикета в память об Эстемировой

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Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
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