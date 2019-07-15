Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Интерфаксвчера в 12:50

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАССвчера в 06:33

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:15

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:51

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новостивчера в 06:53

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Российскому авторынку грозит дефицит машин

Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Обновлено вчера в 21:25
Футбол

«Челси» продлил контракт с Мэйсоном Маунтом

Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.
Обновлено вчера в 09:55
Гаджеты

MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель

Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»

Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье

В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 08:40
Авто

«АвтоВАЗ» сообщил о главных преимуществах мотора Renault-Nissan H4Mk

Российский автопроизводитель начал устанавливать вариатор на LADA XRay Cross, и теперь вместе с ним под капотом новинки поселился двигатель от Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»

Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 07:31
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол

Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Петербурге теплоход врезался в набережную

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников

Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие

Южная Корея «по-тихому» получила из США еще два истребителя F-35A

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Боксер Пернелл Уитакер погиб в ДТП

Бывший боксер, олимпийский чемпион Пернелл Уитакер скончался в результате ДТП в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США.
Обновлено вчера в 13:44
Наука

Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Наука

Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции, даже если имеется к нему предрасположенность.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено вчера в 20:20
Культура

Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Напомним, что в декабре 2018 года ФСБ и полиция Петербурга проводили проверку в фонде "Пример интонации".
Обновлено вчера в 19:13
Футбол

ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»

По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА.
Обновлено вчера в 22:59
ещё по теме
Главное