Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит машин
Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
«Челси» продлил контракт с Мэйсоном Маунтом
Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.
Обновлено вчера в 09:55
Гаджеты
MacBook Air 2019 года получил более медленный SSD-накопитель
Недавно обновленный ноутбук MacBook Air получил не только поддержку True Tone и двухъядерный процессор, но и более медленный SSD-накопитель.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Здоровье
В Ярославль прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 15 июля, прибыла в Ярославль с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил о главных преимуществах мотора Renault-Nissan H4Mk
Российский автопроизводитель начал устанавливать вариатор на LADA XRay Cross, и теперь вместе с ним под капотом новинки поселился двигатель от Renault-Nissan H4Mk.
Обновлено вчера в 05:24
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 07:31
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
В Петербурге теплоход врезался в набережную
Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц
Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников
Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Южная Корея «по-тихому» получила из США еще два истребителя F-35A
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Боксер Пернелл Уитакер погиб в ДТП
Бывший боксер, олимпийский чемпион Пернелл Уитакер скончался в результате ДТП в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США.
Обновлено вчера в 13:44
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Наука
Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции, даже если имеется к нему предрасположенность.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено вчера в 20:20
Культура
Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Напомним, что в декабре 2018 года ФСБ и полиция Петербурга проводили проверку в фонде "Пример интонации".
Обновлено вчера в 19:13
Футбол
ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»
По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА.
Обновлено вчера в 22:59