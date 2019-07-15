Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ вчера в 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 62,81 рубля

Банки.ру04:35

Курсы валют ЦБ РФ на 15 июля: 62,8280 руб/доллар США и 70,8574 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новостивчера в 06:53

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:51

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАССвчера в 06:33

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб

Финмаркетвчера в 06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Армия и оружие

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленскому посоветовали дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

«Пока граждане Украины в своём большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это всё уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее», — заявил Волошин.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Обновлено в 05:05
Армия и оружие

ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма

Обновлено в 01:31
Политика

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте

Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Авто

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП

УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП, где изображен педальный блок, однако при этом селектор выбора режима движения демонстрировать не стали.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика

Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон

Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.
Обновлено вчера в 20:39
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

«Русагро» отгрузила первую партию сои в Китай

Группа "Русагро" в июле отгрузила из порта Владивостока в порт Наньтун (КНР) первую судовую партию сои (4,4 тыс. тонн) для COFCO Trading Ltd. Сотрудничество продолжится в рамках заключенного контракта, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено в 05:20
Общество

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Интернет

В Роскачестве определили лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT провели исследование и определили лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac OS, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Репетиция главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.
Обновлено 13 июля в 12:05
Общество

Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Происшествия

Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело

Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение принято во вторник инстанцией.
Обновлено в 05:08
Политика

Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Обновлено вчера в 13:02
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Обновлено в 02:32
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки

Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика

Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.
Обновлено вчера в 14:13
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем

В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Спорт

Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ

Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 01:08
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

CNN: Ассанж превратил посольство Эквадора в «штаб для вмешательства»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США», заявил телеканал CNN со ссылкой на «новые документы», поступившие в его распоряжение.
Обновлено вчера в 21:45
ещё по теме
Главное