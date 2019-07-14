Финансы
Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Экономика
Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии
Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»
Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Авто
Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia
Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Qualcomm представила игровой чипсет Snapdragon 855 Plus
Обновлено в 09:30
Политика
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин
Обновлено в 12:20
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen
Обновлено в 06:49
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS
Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Эксперты ООН заявили о росте мирового голода на протяжении трех лет
Мировой голод продолжает расти на протяжении трех лет.
Обновлено в 15:01
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Общество
Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление
Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Kia Rio, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обновлено в 20:07
Общество
Как стать миллиардером, помогая Yelp и Uber
Человек, разработка которого помогает сервису Yelp напоминать пользователям о брони столика в ресторане, а пользователям Uber звонить своим водителям, стал миллиардером.
Обновлено в 13:57