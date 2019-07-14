Финансы

Официальный курс доллара на вторник снизился до 62,83 рубляПРАЙМ 06:31

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,4412 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро умеренно понижены

Росбалт07:17

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новости06:53

Официальный курс доллара и понедельник вырос до 63,02 рубля

Московский Комсомолецвчера в 00:40

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАСС06:33

Курсы валют ЦБ РФ на 15 июля: 62,8280 руб/доллар США и 70,8574 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 июля в размере 62,828 руб

Финмаркет06:55

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:51
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
Армия и оружие

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Обновлено в 17:59
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Политика

Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам

Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Финансы

Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везёт»

Как стало известно в понедельник, 15 июля, сервис «Яндекс.Такси» заключил соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт».
Обновлено в 04:11
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Авто

Опубликованы фотографии интерьера новой Skoda Octavia

Первые шпионские фото интерьера новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал портал Motor1.
Обновлено в 09:53
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено в 17:13
Политика

В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Гаджеты

Qualcomm представила игровой чипсет Snapdragon 855 Plus

Обновлено в 09:30
Политика

Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Никитин стал самым политически устойчивым приволжским губернатором

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оказался самым политически устойчивым среди глав регионов ПФО.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин

Обновлено в 12:20
Музыка

Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen

Обновлено в 06:49
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Украины предъявил Венгрии обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны и призвал чиновников воздержаться от дальнейших поездок в Закарпатье до завершения избирательного процесса.
Обновлено в 11:45
Гаджеты

В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS

Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Эксперты ООН заявили о росте мирового голода на протяжении трех лет

Мировой голод продолжает расти на протяжении трех лет.
Обновлено в 15:01
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова

Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

Обновлено в 14:44
Общество

Слив удобрений в море оказался для кораллов опаснее, чем глобальное потепление

Другая возможная причина — загрязнение моря, которое приводит к эвтрофикации, явлению, хорошо знакомому любому, кто видел хоть один цветущий пруд в средней полосе России летом.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге

В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Kia Rio, еще один пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Обновлено в 20:07
Общество

Как стать миллиардером, помогая Yelp и Uber

Человек, разработка которого помогает сервису Yelp напоминать пользователям о брони столика в ресторане, а пользователям Uber звонить своим водителям, стал миллиардером.
Обновлено в 13:57
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