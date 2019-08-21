Финансы

Банк России повысил курс доллара до 66,78 рубляТАСС вчера в 05:42

Банк России установил на 21 августа официальный курс доллара на уровне 66,7840 рубля, что на 17,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
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Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
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