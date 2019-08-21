Финансы
Банк России повысил курс доллара до 66,78 рубляТАСС вчера в 05:42
Банк России установил на 21 августа официальный курс доллара на уровне 66,7840 рубля, что на 17,58 копейки выше предыдущего показателя.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
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В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
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На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
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Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
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В России доказали возможность преодоления предела развития процессоров
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У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
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Космос
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Украинские СМИ публикуют фейки о незаконных митингах в Москве
Украинские СМИ активно ведут пропаганду в русскоязычном сегменте интернета, искажая картинку событий последних недель в Москве.
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Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
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Армия и оружие
Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Фигурное катание
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Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
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Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 20:08
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Авто
УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и грузовик «Профи»
Напомним, официальная презентация внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП состоялась в конце июля этого года.
Обновлено в 09:46
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
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Обновлено в 11:40
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено в 13:33
Игры
Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.
Обновлено в 05:36
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35