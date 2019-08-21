Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,0207 рубля.

Официальный курс доллара на среду вырос до 66,78 рубля

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Футбол Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.

Армия и оружие МИД России прокомментировал теракт в Буркина-Фасо Российский МИД выразил глубочайшие соболезнования погибшим, а также добавили, что организаторы и исполнитель данного теракта должны быть установлены и понести заслуженное наказание.

Космос Видео: научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon получит поддержку RTX Изначально научно-фантастическое приключение Deliver Us The Moon: Fortuna вышло на ПК в сентябре 2018 года, а в этом году разработчики выпустят уже полную игру в версиях для PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Общество Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер» Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.

Происшествия Задержаны четверо участников ночной перестрелки в Краснодаре В Краснодаре полицейские задержали четверых участников ночной стрельбы, в результате которой погиб человек.

Политика Путин: закончено строительство «Северного потока-2» в Финляндии Президент России Владимир Путин 21 августа сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта «Северный поток-2».

Политика Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Здоровье В Чечне открыли новую районную больницу Новую районную больницу, включающую лечебный корпус с поликлиникой и административное здание со станцией скорой помощи, открыли в среду в Сунженском районе Чечни.

Здоровье Иркутян приглашают пройти тест на ВИЧ и прийти на выставку По итогам 2018 года отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12,7%. По уточнённым данным результатам посмертных экспертиз, пришедших в мае, выяснилось, что смерть от СПИДа в прошлом году уменьшилась на 33,1%. ВИЧ-статус проверили 31,4% всего населения области.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Западные эксперты оценили новый российский беспилотник Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.

Происшествия В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.