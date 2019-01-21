Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 66,55 рубляПРАЙМ вчера в 04:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,6018 рубля.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика
Мадуро разорвал дипломатические отношения Венесуэлы и США
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Хабаровске из-за сообщений о минировании эвакуировали больницы
Обновлено в 22:49
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Обновлено в 22:37
Наука
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Политика
Глава Читы Михалев подал в отставку
Мэр Читы Анатолий Михалев написал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкальского края.
Обновлено в 21:18
Наука
Пять клонированных приматов родились в Китае
Пять клонированных обезьян родились в Китае. Все они имеют одинаковое генетическое заболевание.
Обновлено в 17:02
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Обновлено в 09:05
Здоровье
Названо самое полезное для здоровья мороженое
Обновлено в 20:16
Космос
На Луну во время затмения упал метеорит
Обновлено в 23:14
Гаджеты
Гендиректора Apple рассмешил вопрос про Яндекс.Телефон
Гендиректор производителя iPhone, американской корпорации Apple, Тим Кук рассмеялся в ответ на вопрос про то, что он думает о Яндекс.Телефоне.
Обновлено в 19:15
Технологии
С 1 февраля могут быть сбои в работе сайтов госорганов и банков
Причиной сбоев является глобальное обновление протокола системы доменных имен, а с 1 февраля будет прекращена поддержка старой версии Domain Name System.
Обновлено в 12:14
Авто
Honda представит в Женеве собственный электрокар Urban EV 2017
Компания Honda в рамках ожидаемого автосалона в Женеве представит собственный электрокар под названием Urban EV.
Обновлено в 10:24
Интернет
Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой
Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей.
Обновлено в 22:00
Общество
В Росрыболовстве назвали самую полезную в мире рыбу
Обновлено в 19:15
Общество
Население России уменьшилось впервые за десять лет
Уточняется, что 1 января прошлого года в России проживали примерно 146 миллионов 880 тысяч человек, а 1 января этого года - 146 миллионов 793 тысячи человек.
Обновлено в 14:25
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Авто
Subaru остановила производство на единственном заводе в Японии
Японский производитель автомобилей Subaru приостановил работу единственного завода в Японии.
Обновлено в 08:22
Авто
Ford обновил пикап Ranger для европейского рынка
Компактный пикап Ford Ranger, позиционируемый как самый проходимый автомобиль в своем сегменте, получил ряд обновлений для европейского авторынка.
Обновлено в 10:28
Космос
Ученые назвали новую теорию возникновения жизни на Земле
Обновлено в 18:05
Политика
Захарова прокомментировала позицию Запада по Венесуэле
События в Венесуэле прекрасно демонстрируют, как Запад относится к международному праву и суверенитету стран, меняя в ручном режиме там власть, заявила 24 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Во Флориде при стрельбе в банке погибли пять человек
В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибло.
Обновлено в 20:30
Гаджеты
Xiaomi показала свой первый складной смартфон с гибким экраном
20 февраля свой первый смартфон с гибким экраном покажет Samsung. Ранее подобный аппарат продемонстрировала китайская компания Royole.
Обновлено в 03:45
Экономика
Из-за высоких энерготарифов жители Киева начали греться кирпичами
После повышения тарифов на отопление многие украинцы не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи начали греться с помощью кирпичей, заявил директор украинского аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Azur Air заплатит штраф за жару в салоне при вылете рейса в Турции
Авиакомпания Azur Air заплатит штраф в 30 тысяч рублей за то, что в течение 25 минут при вылете из Антальи пассажирам пришлось сидеть в перегретом до 27 градусов салоне самолета, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве
Жильцы многоэтажного дома на юго-востоке Москвы сломали пандус, установленный для недавно переехавшей семьи с ребенком-инвалидом.
Обновлено в 17:56
Авто
В России выросли продажи электромобилей
Обновлено в 21:54
Транспорт
Власти Петербурга законсервируют ряд строящихся станций метро
Власти Санкт-Петербурга заключат договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружение строящихся станций метро.
Обновлено в 18:46
Путешествия
Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и необходимости использования индивидуальных средств защиты.
Обновлено в 03:34