Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:03
Экономика
Россию предупредили о сокращении рабочей силы
Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
Обновлено в 06:52
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
Обновлено в 05:01
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Теннис
Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто
Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Наука
Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас
Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 57 человек
По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Мясо, молоко и фрукты запретили хранить на таможне больше суток
Правительство опубликовало перечень товаров, которых нельзя хранить на таможне больше суток с момента задержания.
Обновлено в 09:20
Игры
Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа
Обновлено в 10:08
Экономика
ВСС предложил обязать арендаторов лесов страховать их
Страховщики предлагают вернуться к вопросу страхования лесов и начать с арендаторов. Сегодня в аренде находится одна пятая лесов.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Футбол
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Наука
Мухи-мутанты помогут ученым раскрыть секреты долголетия
Обновлено в 06:49