Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

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