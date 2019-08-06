Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля

РИА Новости06:44

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 65,2030 руб/доллар США и 73,0730 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 73,073 руб

Финмаркет06:45

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

ПРАЙМ06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 августа в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа

АК&М07:04

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:42

ЦБР повысил официальный курс доллара на вторник до 65,05 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:16
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Обновлено в 10:03
Экономика

Россию предупредили о сокращении рабочей силы

Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
Обновлено в 06:52
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувенирные таблички

Обновлено в 04:30
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

Патрушев прокомментировал выход США из ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Обновлено в 05:01
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика

Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Теннис

Шарапова проиграла Контавейт на турнире в Торонто

Россиянке Мария Шарапова уступила эстонской теннисистке Анетте Контавейт в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто и покинула соревнования в Канаде.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Второго болельщика задержали за нападение на омоновца в Петербурге

Обновлено в 04:11
Общество

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика

Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Наука

Замазанные краской глаза не мешают гусеницам сменить окрас

Европейские исследователи, группу которых возглавил Илик Саккери из Ливерпульского университета, провели эксперимент с тремя сотнями гусениц березовой пяденицы, части из которых ученые закрасили глаза черной акриловой краской.
Обновлено в 02:16
Общество

В Японии за неделю от жары умерли 57 человек

По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Мясо, молоко и фрукты запретили хранить на таможне больше суток

Правительство опубликовало перечень товаров, которых нельзя хранить на таможне больше суток с момента задержания.
Обновлено в 09:20
Игры

Альфа-тестирование Wasteland 3 начнётся 21 августа

Обновлено в 10:08
Экономика

ВСС предложил обязать арендаторов лесов страховать их

Страховщики предлагают вернуться к вопросу страхования лесов и начать с арендаторов. Сегодня в аренде находится одна пятая лесов.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Здоровье

Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа

Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Футбол

Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
Обновлено в 10:39
Наука

Мухи-мутанты помогут ученым раскрыть секреты долголетия

Обновлено в 06:49
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