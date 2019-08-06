Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Мать Малкома рассказала, что ее сын не заметил никакого расизма
Во время дебютного матча за «Зенит» бразилец Малком не заметил никаких проявлений расизма со стороны болельщиков, рассказала мать футболиста.
Обновлено в 05:43
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Происшествия
У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск
Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
Обновлено в 10:28
Авто
Российский авторынок продолжил падение
По итогам седьмого месяца 2019 года продажи новых автомобилей сократились на 2,4%. В июле 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% по сравнению с седьмым месяцем 2018 года.
Обновлено в 08:10
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года
Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
Обновлено в 08:53
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Норвегия заявила о желании России проводить учения все «дальше на Запад»
Ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран.
Обновлено в 10:37
Футбол
Боян Кркич расторг контракт со «Сток Сити»
Испанский хавбек покинул «Сток Сити» по обоюдному согласию сторон. 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в МЛС.
Обновлено в 08:45
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Политика
Украина намерена заменить российское топливо белорусским
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Политика
Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Минобороны заказало первую партию истребителей «Супер Сухой»
Минобороны заказало у производителей первую партию обновленных истребителей Су-30СМ1 — «Супер Сухой».
Обновлено в 06:16
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Экономика
S&P не видит в новых санкциях угрозы для кредитоспособности РФ
Новые американские санкции не окажут непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России международным рейтинговым агентством Standard & Poor's Global Ratings.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Красноярском крае сняли режим ЧС после взрыва на складе боеприпасов
Власти города Ачинска в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после пожара и взрывов на территории военного склада боеприпасов.
Обновлено в 09:19