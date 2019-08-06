Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля

РИА Новости06:44

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 65,2030 руб/доллар США и 73,0730 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБР повысил официальный курс доллара на вторник до 65,05 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:16

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

ПРАЙМ06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 августа в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа

АК&М07:04

ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 73,073 руб

Финмаркет06:45

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:42
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
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Семёнов и Лешуков выиграли первый матч на ЧЕ по пляжному волейболу

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Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
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На месте убийства Михаила Круга провели следственный эксперимент

Обновлено в 17:02
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Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Уголовное дело по двум статьям УК России возбуждено в отношении двух граждан, взявших годовалого сына на несанкционированную акцию 27 июля.
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Россиянина арестовали за незаконный экспорт частей оружия в США

"В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 16:56
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия Гудкова

Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму.
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Общество

Еще два пляжа в Севастополе закрыты Роспотребнадзором

Обновлено вчера в 06:29
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Происшествия

СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 08:40
Финансы

Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит

До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
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ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям на Донбассе

Обновлено в 17:06
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Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»

Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Политика

Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов

Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено вчера в 04:46
Кино

Книга рецептов блюд из «Звездных войн» выйдет в ноябре

Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте издательства Insight Editions.
Обновлено в 12:30
Политика

МИД отреагировал на отставку посла США в России

Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Футбол

«Спартак» покинул глава селекционной службы Аверьянов. И не только он

Московский «Спартак» расстался с главой селекционной службы клуба Александром Аверьяновым.
Обновлено в 16:59
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено вчера в 07:04
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Древняя вода «состарила» литосферные плиты Земли

Обновлено в 11:17
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Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль

Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился во вторник вечером с американским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль, сообщается в Instagram российского министра.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.
Обновлено в 16:47
Политика

Мальчик из Тулуна подарил Путину фигурку тигра

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Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»

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Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Сочи три человека утонули во время шторма в море

Обновлено в 16:37
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Патрушев объяснил выход США из ДРСМД

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
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