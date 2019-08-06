Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля

РИА Новости06:44

ЦБР повысил официальный курс доллара на вторник до 65,05 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:16

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:42

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

ПРАЙМ06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 августа в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа

АК&М07:04

ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 73,073 руб

Финмаркет06:45

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 65,2030 руб/доллар США и 73,0730 руб/евро

SIA.ru07:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Ролик с акции 3 августа, на котором член курганского отделения «Единой России» Наталья Тельминова, держа перед лицом сотрудника ОМОНа партбилет, требует отпустить ее мужа и пропустить их через оцепление к метро, облетел интернет.
Обновлено в 05:01
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Политика

Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД

Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Экономика

«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис

Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Политика

Премьер-министр Пакистана назвал незаконным решение Индии по Кашмиру

Обновлено вчера в 08:55
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Кай Метов показал фото сильно исхудавшей Марины Хлебниковой

В конце июня один из новых снимков певицы Марины Хлебниковой приятно удивил поклонников, однако фото, размещенное в соцсетях коллегой популярной исполнительницы Каем Метовым, произвело противоположный эффект.
Обновлено в 00:28
Политика

Без российских комплектующих украинское авиастроение терпит крах

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии

27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском

Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Политика

Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Происшествия

В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи

Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ

В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено в 09:38
Экономика

Инфляция в России в июле составила 0,2%

В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.
Обновлено в 09:25
Футбол

Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Транспорт

«Победа» назвала условия сохранения рейсов в Армению

Лоукостер "Победа" будет готов не приостанавливать с зимнего сезона рейсы из Москвы в Гюмри (Армения), если получит гарантии аэропорта о недопущении недолива топлива в будущем и компенсации стоимости недополученного авиакеросина.
Обновлено в 09:20
Экономика

Россию предупредили о сокращении рабочей силы

Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
Обновлено в 06:52
Авто

Volkswagen Touareg получил новые опции в РФ

Немецкий автопроизводитель расширил набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года, стоимость которого стартует с отметки в 3,5 млн рублей.
Обновлено в 05:34
Путешествия

Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле

Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
Обновлено в 09:00
Музыка

Солист Rammstein Тилль Линдеманн обещал вернуться в Петербург

Обновлено в 08:19
Происшествия

Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача

В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:39
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