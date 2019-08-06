Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 11:46
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено в 11:08
Футбол
Уэйн Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
Обновлено в 10:02
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер
Телеведущая отметила, что близкие тяжело восприняли смерть Вербер, а «дочь Катя в тяжёлом психологическом состоянии».
Обновлено в 11:08
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Технологии
В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях
Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
Обновлено в 07:43
Кино
Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино
Визит режиссера в Москву связан с премьерой его нового фильма "Однажды в Голливуде".
Обновлено в 13:31
Спорт
13-летняя ученица Тутберидзе чисто исполнила четверной тулуп
Обновлено в 09:52
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Хоккей
«Локомотив» вырвал победу у рижского «Динамо» на Sochi Hockey Open
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» за 19 секунд до финальной сирены вырвал победу у рижской команды «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 13:28
Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Космос
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:19
Происшествия
У некоторых задержанных на акции 3-го августа пытались взломать почту и мессенджеры
27-го июля были задержаны почти 1400 человек, в эту субботу больше тысячи.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке
Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.
Обновлено в 11:41
Политика
Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык
Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Под Ачинском ликвидировали пожар на военном складе
Обновлено в 04:15
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Общество
«Лахта Центр» переименовали в «Восточно-Европейские проекты»
Напомним, что 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 09:41