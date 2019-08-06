Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

Авто 112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.

Происшествия ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Шоу-бизнес Ксения Собчак назвала причину смерти Аллы Вербер Телеведущая отметила, что близкие тяжело восприняли смерть Вербер, а «дочь Катя в тяжёлом психологическом состоянии».

Политика Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Технологии В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.

Кино Владимир Мединский показал Кремль Квентину Тарантино Визит режиссера в Москву связан с премьерой его нового фильма "Однажды в Голливуде".

Политика Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".

Хоккей «Локомотив» вырвал победу у рижского «Динамо» на Sochi Hockey Open Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» за 19 секунд до финальной сирены вырвал победу у рижской команды «Динамо» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Политика Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Космос Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от МКС Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от американского модуля Unity Международной космической станции (МКС).

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

Футбол Новичок «Спартака» Тиль обратился к болельщикам на русском языке Полузащитник Гус Тиль, который недавно перешёл в московский «Спартак» из голландского АЗ, обратился к болельщикам российского клуба на русском языке.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Экономика Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.