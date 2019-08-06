Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля

РИА Новости06:44

ЦБ РФ повысил на 7 августа курс доллара до 65,20 рубля

ТАСС06:42

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:42

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 65,2030 руб/доллар США и 73,0730 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

ПРАЙМ06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 августа в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа

АК&М07:04

ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 73,073 руб

Финмаркет06:45
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
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В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

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США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле

Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
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В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем

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В жутком ДТП на Парнасе погиб водитель

В Выборгском районе Северной столицы случилось жёсткое ДТП, в котором погиб водитель.
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Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал

Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
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Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов

Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
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Российский авторынок в июле снизился на 2%

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
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Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

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Лиза на листе бумаги нарисовала игры, в которые играет на смартфоне, пишет storinka.com.ua. Вот так малышка нашла замену девайсу.
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Наркобарона нашли мертвым в тюрьме после попытки побега в маске дочери

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ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету

Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
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Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области

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В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
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Армия и оружие

Боевые действия в Идлибе возобновляются

Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Общество

Прокуратура опротестовывает родительские права

У участников несанкционированного митинга хотят отобрать ребенка Родителям годовалого ребенка Ольге и Дмитрию Проказовым, принявшим участие в несанкционированном митинге 27 июля, может грозить лишение родительских прав — с таким заявлением в суд обратилась Московская прокуратура.
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Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
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Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
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