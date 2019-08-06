Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:13, Вашингтон
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В жутком ДТП на Парнасе погиб водитель
В Выборгском районе Северной столицы случилось жёсткое ДТП, в котором погиб водитель.
Обновлено в 16:10
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Экономика
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Авто
Российский авторынок в июле снизился на 2%
Обновлено в 05:47
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено в 08:41
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой нашла замену смартфону
Лиза на листе бумаги нарисовала игры, в которые играет на смартфоне, пишет storinka.com.ua. Вот так малышка нашла замену девайсу.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Общество
Прокуратура опротестовывает родительские права
У участников несанкционированного митинга хотят отобрать ребенка Родителям годовалого ребенка Ольге и Дмитрию Проказовым, принявшим участие в несанкционированном митинге 27 июля, может грозить лишение родительских прав — с таким заявлением в суд обратилась Московская прокуратура.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено в 09:55
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17