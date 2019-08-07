Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,7445 рубля.
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Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Технологии
МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента
Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Здоровье
Уровень свинца после пожара в соборе Нотр-Дам превышает норму
Организация «Врачи мира» призвала провести обследование всех учеников образовательных учреждений, расположенных возле собора Нотр-Дам де Пари, в котором в апреле этого года произошел пожар.
Обновлено в 02:22
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:29
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Россияне стали реже брать кредиты
По данным ВЦИОМ, за последние два года вдвое сократилась доля молодежи до 24 лет, берущей кредиты в банках.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
В столичных лесопарках этой осенью высадят более 2300 именных деревьев
Деревья будут принадлежать москвичам, чьи дети появились на свет в 2019-м году. Из посадят в честь 1125 девочек и 1234 мальчиков.
Обновлено в 00:31
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Космос
Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Грузовой корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает NASA на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Названы основные причины незанятости в России
0,3% не работали по причине увольнения из Вооружённых сил. Примерно четверть россиян (26,8%) сослались на другие причины.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В «Слуге народа» назвали число «условно пророссийских» депутатов Рады
Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено 05 августа в 22:40
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent упала до $58,86 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,14%, достигнув $58,86 за баррель.
Обновлено в 01:37
Музыка
«Приключения Электроников» отметят 20-летие
"Самый добрый металлический ансамбль на Земле" отметит своё 20-летие специальной программой, в которую войдут лучшие шлягеры советской эстрады в панк-обработке.
Обновлено в 02:17
Экономика
5 лет назад был запрещен ввоз в Россию продовольствия из Европы
Уже прошло 5 лет с 6 августа 2014 года, когда указом президента России Владимира Путина был запрещен импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции и сырья.
Обновлено вчера в 04:59