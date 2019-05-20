Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 64,54 рубляПРАЙМ 05:14

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,8799 рубля.
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Рубль развернулся вверх к доллару и повышается к евро на фоне общемирового роста спроса на риск

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Рубль стабилизируется к доллару

Газета.Ru03:27

Рубль повышается к доллару и к евро на возврате спроса на риск

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Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

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ЦБ повысил на 22 мая курс доллара до 64,54 рубля

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Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:10

ЦБ РФ опубликовал курс валют на 22 мая

Телеканал 360°08:19
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Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 13:52
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Футбол

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Милко Бански, агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова, сообщил, что его клиент может перейти в один из европейских клубов.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Хоккей

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной

В первом периоде хоккеисты "Тре крунур" открыли счет после гола Габриэля Ландескога и на перерыв команды ушли при преимуществе Швеции.
Обновлено в 16:29
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Политика

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы

Обновлено вчера в 16:57
Здоровье

В российских поликлиниках не хватает врачей

Чуть больше половины опрошенных (53%) рассказали, что бывали случаи, когда нужный им врач просто отсутствовал в поликлинике.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Политика

США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»

В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Политика

В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии

Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400

Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Общество

Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»

Обновлено в 07:09
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Политика

Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

Обновлено в 14:25
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Игры

GRID 2 временно стала бесплатной в Steam

Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 09:40
Космос

В Швеции на фото попал поднимающийся к небу загадочный столб света

Обновлено 19 мая в 06:09
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