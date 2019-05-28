Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 06:38
Курс евро потерял 1,83 копейки, снизившись до 72,168 рубля (72,1863 рубля на 28 мая). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,35 копейки и равняется 67,9723 рубля.
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