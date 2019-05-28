Финансы

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евроNews.ru 06:38

Курс евро потерял 1,83 копейки, снизившись до 72,168 рубля (72,1863 рубля на 28 мая). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 3,35 копейки и равняется 67,9723 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

Центробанк повысил курс доллара на среду до 64,54 рубля

Московский Комсомолец07:19

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Происшествия

При пожаре на Караваевской улице погибли 10 кошек

Обновлено в 07:33
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
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Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
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В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
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Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

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Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе

Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.
Обновлено в 06:08
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5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости

Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
Обновлено в 08:02
Кино

В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»

Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети.
Обновлено в 07:46
Экономика

«Роскосмос» раскрыл сумму убытков от аварийных космических запусков

Госкорпорация оценивает размер возможного ущерба от аварий при таких запусках в 47,5 млрд руб. и просит субсидировать страховку таких пусков из федерального бюджета.
Обновлено в 08:11
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РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора

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Обновлено в 06:10
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В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Ираке

Обновлено в 07:56
Общество

Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
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Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА

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В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа

На днях на просторах Сети появилось новое фото Kia Xceed без камуфляжа.
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Гаттузо объявил об уходе из «Милана»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера «Милана».
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