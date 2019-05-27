Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 64,54 рубляПРАЙМ 06:03

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,9723 рубля.
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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

Официальные курсы ЦБ России на 28.05.19

Коммерсантъвчера в 18:39

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Обновлено в 08:57
Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Суд Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте

Окружной суд Упсалы принял решение не переносить сроки слушаний о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 12:38
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Культура

«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 11:13
Политика

Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Происшествия

По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

Обновлено в 13:31
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество

Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Один шаг отделяет Зеленского от прекращения гражданской войны

Президент Украины Владимир Зеленский обещал прекратить гражданскую войну, но вместо этого продолжает дело Порошенко.
Обновлено в 13:04
Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»

Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Происшествия

На юге Москвы столкнулись пять машин

Обновлено в 14:14
Политика

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

Обновлено в 13:16
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Чемпионат»: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Китайские военные создадут свою ОС

В условиях усиливающейся торговой войны и политической напряженности между США и Китаем, в официальном Пекине приняли решение разработать специальную операционную систему, которая заменит ОС Windows на компьютерах, используемых китайскими военными. zdnet.com Официально об этом, разумеется, не заявлялось.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Музыка

Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star

Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.
Обновлено в 14:18
Общество

Беглов выделил 2 миллиарда рублей на благоустройство Петербурга

28 мая на заседании в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова обсудили вопросы благоустройства, в том числе и выделенное финансирование.
Обновлено в 05:38
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