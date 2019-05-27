Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 64,54 рубляПРАЙМ 06:03
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,9723 рубля.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Суд Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте
Окружной суд Упсалы принял решение не переносить сроки слушаний о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 12:38
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Политика
Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:10
Происшествия
По меньшей мере два человека погибли при нападении на детей в Японии
Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека — шестиклассница и 39-летний сотрудник МИД Японии, который, предположительно, был отцом одной из школьниц.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено в 13:31
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество
Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Один шаг отделяет Зеленского от прекращения гражданской войны
Президент Украины Владимир Зеленский обещал прекратить гражданскую войну, но вместо этого продолжает дело Порошенко.
Обновлено в 13:04
Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»
Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.
Обновлено в 14:22
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять машин
Обновлено в 14:14
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Чемпионат»: Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продлил контракт с клубом, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Китайские военные создадут свою ОС
В условиях усиливающейся торговой войны и политической напряженности между США и Китаем, в официальном Пекине приняли решение разработать специальную операционную систему, которая заменит ОС Windows на компьютерах, используемых китайскими военными. zdnet.com Официально об этом, разумеется, не заявлялось.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Егор Крид рассказал, что покинул лейбл Black Star Тимати, потому что у него возникло желание продюсировать себя самому.
Обновлено в 14:18
Общество
Беглов выделил 2 миллиарда рублей на благоустройство Петербурга
28 мая на заседании в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова обсудили вопросы благоустройства, в том числе и выделенное финансирование.
Обновлено в 05:38