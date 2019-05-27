Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 64,54 рубляПРАЙМ 06:03

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,9723 рубля.
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Центробанк повысил курс доллара на среду до 64,54 рубля

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ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

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Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

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Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

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Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

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ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
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Huawei, лишившаяся доступа к Android из-за санкций США, запустит собственную операционную систему в июне.
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Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны

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Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности созвать встречу в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), как только сложатся необходимые для этого условия.
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Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.
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Избавляться от лишнего веса звезда «ДОМа-2» начала сразу же после родов.
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Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
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МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса

В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
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Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
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Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
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Происшествия

Врачи в США вытащили личинок из головы женщины

50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Космос

Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
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Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.
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Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
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Общество

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В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Политика

Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза

Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Общество

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11

Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
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Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
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Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
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На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
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Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

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