Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 64,54 рубляПРАЙМ 06:03
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,9723 рубля.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Huawei выпустит замену Android в июне
Huawei, лишившаяся доступа к Android из-за санкций США, запустит собственную операционную систему в июне.
Обновлено в 11:52
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Космос
29 мая Роман Амбарцумян представит свою новую книгу
Главный герой — странник Виндж, наделенный особыми возможностями, — в поисках новых игр попадает к 12 Большим Игрокам, которые создают расы и ставят на кон энергию их душ.
Обновлено в 08:34
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности созвать встречу в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), как только сложатся необходимые для этого условия.
Обновлено в 20:37
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Происшествия
Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф
Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.
Обновлено в 20:24
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала фигуру после родов
Избавляться от лишнего веса звезда «ДОМа-2» начала сразу же после родов.
Обновлено в 18:00
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Происшествия
МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса
В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Космос
Российские космонавты посвятят выход в открытый космос юбилею Леонова
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин посвятят выход в космическое пространство юбилею Алексея Леонов.
Обновлено в 08:49
Общество
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо
Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Общество
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Политика
Шойгу прибыл в Японию с рабочим визитом
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Японию с рабочим визитом.
Обновлено в 17:57
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09