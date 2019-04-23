Финансы
Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21
Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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Происшествия
В Липецке в квартире нашли голодных детей без матери
Обновлено в 11:10
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Общество
Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности
Какие методы измерения бедности использует Росстат Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено в 18:56
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Бритни Спирс напугала фанатов внешним видом при выходе из психбольницы
Американская певица Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику.
Обновлено в 19:46
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Снежана Георгиева и другие знаменитости на торжественном ужине InStyle
Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости.
Обновлено в 18:21
Транспорт
Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме
Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Политика
В Госдепе прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына
В Госдепартаменте США прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S
Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
Обновлено в 17:18
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Экономика
ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид
Директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал «Известиям», что в I квартале 2019 года была выявлена 61 финансовая пирамида.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах
Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Выяснилось, как наживаются на детсадовцах
Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20
Политика
Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать
Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.
Обновлено в 20:16
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье
Сгорели 8021 тонн кормов и порядка 350 тонн зерновых культур, сообщил 24 апреля Минсельхоз края.
Обновлено в 21:14
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек
Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем
Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт
На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Вооруженных джихадистов задержали в Приморье
При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49