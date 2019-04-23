Финансы

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубляТАСС вчера в 07:21

Банк России установил на 23 апреля официальный курс доллара на уровне 63,7860 рубля, что на 17,42 копейки ниже предыдущего показателя.
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Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 24 апреля

Интерфакс05:52

Официальный курс евро на среду вырос до 71,75 рубля

РИА Новости05:48

Рубль остается в небольшом «плюсе» к доллару и евро во вторник днем благодаря высокой нефти

Финмаркет12:42

ЦБ повысил на 24 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС05:46

Курсы валют ЦБ РФ на 23 апреля: 63,7906 руб/доллар США и 71,7453 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ понизил курсы валют на 23 апреля

Телеканал 360°вчера в 10:57

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъ21 апреля в 17:53
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В Липецке в квартире нашли голодных детей без матери

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Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

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Женщина очнулась после 27 лет комы

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Армия и оружие

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Обновлено в 19:07
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Мероприятие посетили Сабина Ахмедова, Равшана Куркова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Любовь Аксенова, Владимир Кристовский с супругой и другие знаменитости.
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Транспорт

Кассы «Аэрофлота» на Дальнем Востоке работают в усиленном режиме

Кассы «Аэрофлота» в дальневосточных городах работают в усиленном режиме в связи с возобновлением продаж льготных билетов.
Обновлено в 18:21
Политика

В Госдепе прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

В Госдепартаменте США прокомментировали предстоящую встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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Армия и оружие

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Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании.
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МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

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Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Родившая Лопырева похвасталась фигурой в дерзких мини-шортах

Модель опубликовала смелую фотографию в дерзком образе.
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Выяснилось, как наживаются на детсадовцах

Россельхознадзор выяснил, что в четырех детских садах Владивостока воспитанников кормили фальсифицированной продукцией, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 20:20
Политика

Cенатор Сандерс предложил разрешить террористу Царнаеву голосовать

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США, сенатор от Вермонта Берни Сандерс считает, что исполнителю теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву следует разрешить голосовать на выборах, сообщает телеканал NBC News.
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Экономика

Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае

ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье

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Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
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Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
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ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

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Алена Шишкова снялась в постельной сцене с Арашем

Ролик с участием Алены Шишковой и Араша снимали в самом фешенебельном отеле мира.
Обновлено в 19:00
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Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт

На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Вооруженных джихадистов задержали в Приморье

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Общество

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