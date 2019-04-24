Финансы
Официальный курс доллара на среду вырос до 63,79 рубляПРАЙМ вчера в 05:46
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,3702 рубля.
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Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Общество
В Росреестре рассказали, какие теплицы обложат налогом
Переносные теплицы площадью менее 50 квадратных метров не будут облагаться налогом, сообщили НСН в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.
Обновлено в 04:04
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года
Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:54
Авто
Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.
Обновлено в 01:01
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез
Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
Обновлено в 20:52
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Авто
Французы построят переднемоторный Porsche 911 с мотором V8 HEMI
Мастерская Danton Arts Kustoms из французской коммуны Ваноск показала первые фотографии амбициозного проекта на базе Porsche 911 в кузове 997.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Названа причина поломки смартфонов Samsung Galaxy Fold
Как известно, ранее появилась информация о том, что гибкие смартфоны Samsung Galaxy Fold быстро ломаются.
Обновлено в 18:46
Политика
Медведев поручил пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому у регионов появляется возможность пересмотреть тарифы на вывоз твердых-коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В Евросоюз ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявили в ГРУ
В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым
В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03