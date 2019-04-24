Официальный курс доллара на среду вырос до 63,79 рубляПРАЙМ вчера в 05:46

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,3702 рубля.

Официальный курс доллара на среду вырос до 63,79 рубля

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