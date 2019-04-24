Финансы

Официальный курс доллара на среду вырос до 63,79 рубляПРАЙМ вчера в 05:46

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,3702 рубля.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:42

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля

Интерфакс07:47

ЦБ повысил на 25 апреля курс доллара до 63,98 рубля

ТАСС07:43

Бюджетное правило отразилось на курсе рубля

News.ru09:09

Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро снизился на 3 коп

Urbc.Ru08:17

ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 71,715 руб

Финмаркет07:35

Банк России на 25 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 71.7150 руб., курс доллара США повысил почти на 19 копеек до 63.9798 руб

АК&М08:44
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Энергетика

Польша приостановила транзит российской нефти

В свою очередь, министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством российской нефти, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", затянется, то будет задействован для поставок резервный канал через порт Гданьска.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Джонни Депп собирается жениться на 20-летней танцовщице из России

Как сообщает Daily Mail, Джонни Депп познакомился с Полиной Гленн в прошлом году на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Обновлено в 19:49
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 19:14
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено в 14:01
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду

Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено в 01:25
Авто

Renault начал продажи обновленного Kaptur

Компания Renault объявила о начале продаж на российском рынке обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде

1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Здоровье

Широка страна моя: отчего россияне полнеют

По данным Роспотребнадзора, каждая четвертая россиянка (26%) и каждый седьмой россиянин (14%) страдают от избыточной массы тела.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено в 14:35
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

Обновлено в 15:54
Общество

В Якутии дали старт проекту по переселению из аварийного жилья

Обновлено в 08:10
Футбол

Мацей Рыбусь: «Приехали за победой и сделали это»

Приехали за победой и сделали это.
Обновлено в 15:24
Футбол

Мусаев: «Краснодар» не до конца восстановился после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Обновлено в 17:32
Единоборства

Олейник может выбыть надолго из-за полученной в бое с Оверимом травмы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник получил серьезное повреждение в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:48
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