Официальный курс доллара на среду снизился до 65,16 рубляПРАЙМ 05:41

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8795 рубля.

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