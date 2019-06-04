Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,16 рубляПРАЙМ 05:41

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,8795 рубля.
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Официальный курс доллара снизился на 39 копеек, евро — вырос на 21

Банки.ру06:00

Официальный курс евро на среду вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Банк России понизил курс доллара и повысил курс евро

News.ru06:00

ЦБ понизил на 5 июня курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС05:51

Банк России понизил официальный курс доллара и поднял евро

Росбалт06:32

Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 65,1614 руб/доллар США и 73,4239 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 65,1614 руб

Финмаркет05:38
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Экономика

В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
Обновлено в 19:18
Футбол

«Гранада» вернулась в высший дивизион Испании

"Гранада" сыграет в ла лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Политика

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Интернет

Google сворачивает работу сервиса планирования поездок

Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.
Обновлено в 14:50
Политика

Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Общество

Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 08:21
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Россия испытала новую ракету системы ПРО

Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

СМИ: Джака близок к переходу в «Интер»

Как утверждает RSI Sport, 26-летний швейцарец близок к переходу в "Интер".
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Пентагон: РФ создает «широкий спектр угроз» США

Американский генерал Джон Реймонд заявил, что Россия создает "широкий спектр угроз" США в космосе.
Обновлено в 14:21
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
Игры

Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено в 11:45
Футбол

Ферлан Менди проходит медосмотр для «Реала»

23-летний футболист уже проходит медосмотр для мадридского клуба. Врач «Реала» прибыл для этого во Францию.
Обновлено в 12:12
Политика

Зеленский собрался на переговорах с ЕС обсудить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ходе поездки в Брюссель обсудить с европейскими лидерами вопросы давления на Россию.
Обновлено в 09:48
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
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