Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубляРИА Новости вчера в 06:59

Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубля

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