Финансы

Официальные курсы евро и доллара на вторник снизилисьГазета.Ru вчера в 06:38

Официальный курс европейской валюты на вторник, 9 апреля, понизился на 7,75 коп. и составил 73,3617 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.
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Центробанк сообщил о снижении курса евро

News.ru07:22

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 65,3498 руб/доллар США и 73,3617 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

Интерфакс07:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 64,7766 руб

Финмаркет06:58

Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новостивчера в 06:12

Обрушился курс евро и доллара

Газета.Ru07:11
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 09:52
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин пошутил про поведение финских туристов в РФ

Финский лидер отметил, что в этот город жители Финляндии ездят чаще остальных российских направлений.
Обновлено в 06:55
Футбол

Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу

Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика

Дочь Назарбаева отказалась участвовать в выборах президента Казахстана

Обновлено в 06:04
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Авто

Hyundai рассекретил салон нового кросса Venue

Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес общественности перед премьерой нового кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено в 07:03
Здоровье

Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов

Обновлено в 04:16
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол

Тренировка ФК «АДО Ден Хааг» была прервана из-за найденной гранаты

Тренировка голландского футбольного клуба "АДО Ден Хааг" была прервана из-за гранаты, найденной неподалеку от стадиона команды, где проходили занятия, сообщает АП со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Японии пропал с радаров истребитель F-35

Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Финансы

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет

В Великобритании хотят создать регулятор для защиты от онлайн-угроз

Великобритания заявила о планах создать отдельный регулятор, который займется социальными сетями, поисковыми системами, мессенджерами и другими аспектами интернета, чтобы предотвратить тот вред, который исходит от Всемирной паутины.
Обновлено в 09:16
Политика

У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено в 01:13
Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Авто

Новую Hyundai Sonata сфотографировали на тестах в России

Компания Hyundai вывела на тестовые испытания в России новое поколение своего седана D-класса – Sonata, который уже несколько месяцев продается на родном для себя рынке – Южной Кореи.
Обновлено в 01:44
Авто

Договор купли-продажи автомобилей может стать электронным

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 06:23
Путешествия

На 74% вырос за зиму российский турпоток в Анталью

Обновлено в 06:00
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика

В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Назначен временный президент Алжира

Алжирский парламент назначил временно исполняющего обязанности президента.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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