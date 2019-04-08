Официальные курсы евро и доллара на вторник снизилисьГазета.Ru вчера в 06:38

Официальный курс европейской валюты на вторник, 9 апреля, понизился на 7,75 коп. и составил 73,3617 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились

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