Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,52 рубляПРАЙМ 07:47
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3538 рубля.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
ВМФ России передадут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»
Сегодня ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» с опережением срока на полгода.
Обновлено в 02:41
Здоровье
ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о первом подтвержденном случае болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), отмеченном в Уганде после начала нынешней вспышки этого смертельно опасного заболевания в соседней Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 15:35
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова
В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Азербайджан — Словакия 1:5
Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в ворота сборной Азербайджана в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено в 07:29
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц
Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Политика
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет «Квартала 95»
Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 12:59
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено в 12:22
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Наука
Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык
В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
Обновлено в 08:18
Политика
Трамп назвал кандидата в президенты США Джо Байдена «умственно слабым»
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.
Обновлено в 14:16