Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,52 рубляПРАЙМ 07:47

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3538 рубля.
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ЦБ РФ объявил курс валют на 12 июня

Телеканал 360°13:37

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РИА Новости08:04

Банк России снизил на 12 июня курс доллара до 64,52 рубля

ТАСС09:06

Официальные курсы доллара и евро вновь понижены

Росбалт08:07

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 64,5158 руб

Финмаркет07:43

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолецвчера в 06:11

Курсы валют ЦБ РФ на 10 июня: 64,7919 руб/доллар США и 73,2148 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

ВМФ России передадут патрульный корабль «Дмитрий Рогачев»

Сегодня ВМФ России примет в свой состав патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» с опережением срока на полгода.
Обновлено в 02:41
Здоровье

ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о первом подтвержденном случае болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), отмеченном в Уганде после начала нынешней вспышки этого смертельно опасного заболевания в соседней Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 15:35
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол

Азербайджан — Словакия 1:5

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в ворота сборной Азербайджана в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД

Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

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Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера

Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено в 07:29
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Политика

На сайте президента Украины собирают подписи за запрет «Квартала 95»

Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 12:59
Футбол

Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)

В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Политика

В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено в 12:22
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Наука

Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад: как глаза обманывают язык

В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток.
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Гаджеты

Линейку мышей Logitech G пополнили три модели с датчиком HERO 16К

Обновлено в 12:27
Политика

Трамп назвал кандидата в президенты США Джо Байдена «умственно слабым»

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.
Обновлено в 14:16
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