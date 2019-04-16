Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,24 рубляПРАЙМ вчера в 05:25
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0264 рубля.
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Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
На Рыбацком проспекте в аварии погиб мотоциклист
Обновлено в 00:22
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Песков: Путин пока не собирается в Нормандию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:24
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
В России могут запретить моментальные онлайн-лотереи
Минфин РФ предлагает запретить продажу билетов бестиражных (моментальных) лотерей в интернете.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки
Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске
Как сообщило отделение МЧС по Хабаровскому региону, 16 апреля поступило сообщение о возгорании на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Горького.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Политика
СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле
Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»
Обновлено вчера в 18:43
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено вчера в 01:56
Авто
Haval прекращает продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Здоровье
«Горьковский» театр впервые закроется на ремонт
Долгие годы театр размещался в историческом здании на Светланской напротив нынешней администрации края.
Обновлено 14 апреля в 22:32
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России
Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
На Камчатке ребенок умер после операции в больнице
Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.
Обновлено в 00:37
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 07:03