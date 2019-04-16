Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,24 рубляПРАЙМ вчера в 05:25

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0264 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

С карты на карту. Как не потерять деньги при переводах

Life.ru01:05

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,6515 руб

Финмаркет01:02

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новостивчера в 05:58

Курс доллара снизился до 64,19 рубля

ТАССвчера в 12:11

Официальный курс евро снизился

Газета.Ruвчера в 06:18

ЦБ РФ объявил курс валют на 17 апреля

Телеканал 360°вчера в 11:28

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 64,2422 руб/доллар США и 72,6515 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

На Рыбацком проспекте в аварии погиб мотоциклист

Обновлено в 00:22
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено вчера в 19:56
Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:24
Общество

Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели

Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

В России могут запретить моментальные онлайн-лотереи

Минфин РФ предлагает запретить продажу билетов бестиражных (моментальных) лотерей в интернете.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки

Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске

Как сообщило отделение МЧС по Хабаровскому региону, 16 апреля поступило сообщение о возгорании на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного на улице Горького.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено вчера в 02:24
Политика

СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле

Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено вчера в 18:43
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено вчера в 01:56
Авто

Haval прекращает продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России

Купе-кроссовер Haval H6 Coupe покинул товарную линейку Haval на российском рынке.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Здоровье

«Горьковский» театр впервые закроется на ремонт

Долгие годы театр размещался в историческом здании на Светланской напротив нынешней администрации края.
Обновлено 14 апреля в 22:32
Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Польша загнала свои войска в Сувалкские «клещи» России

Антони Мацеревич, возглавлявший военное ведомство Польши с конца 2015 до начала 2018 года, на днях раскрыл местному изданию Dziennik Gazeta Prawna достаточно интересные обстоятельства борьбы, разыгравшейся в среде генералитета несколько лет назад.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Донбасс ждет российских паспортов

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие

По столице Ливии нанесли ракетный удар

Обновлено вчера в 18:25
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

На Камчатке ребенок умер после операции в больнице

Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.
Обновлено в 00:37
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено вчера в 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное