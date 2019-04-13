Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,24 рубляПРАЙМ 05:25

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0264 рубля.
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ЦБ РФ объявил курс валют на 17 апреля

Телеканал 360°11:28

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ТАСС12:11

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru06:18

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новости05:58

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 64,2422 руб/доллар США и 72,6515 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 64,2422 руб

Финмаркет06:15

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 64,52 рубля

Московский Комсомолец12 апреля в 17:59
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В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Ушел из жизни академик Пюрвя Эрдниев

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Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
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Здоровье

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Лукашенко заявил о новом уровне отношений Белоруссии и Турции

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Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара

Крыша знаменитого собора Парижской Богоматери обрушилась в понедельник в результате сильного пожара.
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Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (2-й тайм)

Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
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Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
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Почему ездить по России – это экстрим: 7 главных проблем

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