Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,24 рубляПРАЙМ 05:25
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,0264 рубля.
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Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна»
Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено в 13:50
Политика
Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победы
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах.
Обновлено в 13:50
Происшествия
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева большую сумму в качестве компенсации.
Обновлено в 14:32
Политика
Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году
Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Общество
Полиция задержала более 200 экологических активистов в Лондоне
Полиция Лондона задержала более 200 экологических активистов, устроивших акции протеста в центре британской столицы.
Обновлено в 13:54
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Общество
Ушел из жизни академик Пюрвя Эрдниев
16 апреля 2019 года на 98-ом году ушел из жизни старейший педагог Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, математик-методист, академик РАН, Заслуженный деятель науки РСФСР,Почетный гражданин Республики Калмыкия, кавалер орденов Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней, Герой Калмыкии Эрдниев Пюрвя Мучкаевич.
Обновлено в 10:02
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара
Крыша знаменитого собора Парижской Богоматери обрушилась в понедельник в результате сильного пожара.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (2-й тайм)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Происшествия
Неизвестные напали с ножом на охранника «Магнита» в Измайлове
В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Почему ездить по России – это экстрим: 7 главных проблем
Предотвратить заклинивание может и качественное современное моторное масло.
Обновлено в 12:40
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
"Ювентус" и "Аякс" объявили составы на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:55
Политика
Кремль может начать упрощенную выдачу паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Как ожидается, жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре - без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в РФ более пяти лет.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26