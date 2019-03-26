Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубляПРАЙМ 05:22

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9539 рубля.

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубля

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Общество У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей «Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".

Общество Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

Общество Клад Нарышкиных передан на хранение в ГМЗ «Царское Село» Более двух тысяч предметов, обнаруженных в марте 2012 года в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при содействии Министерства культуры РФ переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село».

Религия РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30» Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Спорт Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2024 в Париже Как сообщает Inside the Games, тяжелая атлетика получит полноценный статус после подписания соглашения Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA).

Происшествия Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.

Политика Президент Ливана осудил решение США по Голанам Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.

Армия и оружие Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки» Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

Общество Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.

Авто Honda обновит недорогой кроссовер Honda BR-V Японский автомобильный бренд Honda намерен в 2019 году представить на рынке обновленную версию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Общество Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.

Футбол Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.

Кино «Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.