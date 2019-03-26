Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубляПРАЙМ 05:22
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9539 рубля.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Обновлено в 05:33
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Общество
Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ
Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:48
Общество
Клад Нарышкиных передан на хранение в ГМЗ «Царское Село»
Более двух тысяч предметов, обнаруженных в марте 2012 года в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при содействии Министерства культуры РФ переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село».
Обновлено в 08:07
Религия
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Спорт
Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2024 в Париже
Как сообщает Inside the Games, тяжелая атлетика получит полноценный статус после подписания соглашения Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA).
Обновлено в 15:20
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Политика
Президент Ливана осудил решение США по Голанам
Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.
Обновлено в 04:43
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»
Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Общество
Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков
Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Авто
Honda обновит недорогой кроссовер Honda BR-V
Японский автомобильный бренд Honda намерен в 2019 году представить на рынке обновленную версию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 01:44
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Общество
Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому
Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Футбол
Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали
В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.
Обновлено в 15:03
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты
Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27