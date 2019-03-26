Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубляПРАЙМ 05:22

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9539 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 27 марта

Интерфакс06:34

ЦБ понизил кус доллара и евро

News.ru05:33

Центробанк понизил курс доллара на среду до 64,17 рубля

Московский Комсомолец05:56

Официальный курс евро на среду снизился до 72,58 рубля

РИА Новости05:49

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru05:46

ЦБ снизил на 27 марта курс доллара до 64,17 рубля

ТАСС05:28

Официальные курсы доллара и евро ощутимо понижены

Росбалт06:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Обновлено в 05:33
Происшествия

США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании

Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Общество

Именинники и молодожены смогут бесплатно посетить экспозиции ВДНХ

Несколько экспозиций ВДНХ стали бесплатными для молодоженов и именинников. Об этом 26 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 05:48
Общество

Клад Нарышкиных передан на хранение в ГМЗ «Царское Село»

Более двух тысяч предметов, обнаруженных в марте 2012 года в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных, при содействии Министерства культуры РФ переданы на хранение в музей-заповедник «Царское Село».
Обновлено в 08:07
Религия

РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Спорт

Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2024 в Париже

Как сообщает Inside the Games, тяжелая атлетика получит полноценный статус после подписания соглашения Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) с Независимой организацией допинг-тестирования (ITA).
Обновлено в 15:20
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может стать фигурантом уголовного дела, в котором он подозревается в изнасиловании.
Обновлено в 15:43
Политика

Президент Ливана осудил решение США по Голанам

Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и непосредственно затрагивает интересы Ливана.
Обновлено в 04:43
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»

Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Обновлено в 11:15
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Авто

Honda обновит недорогой кроссовер Honda BR-V

Японский автомобильный бренд Honda намерен в 2019 году представить на рынке обновленную версию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 01:44
Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Общество

Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому

Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Футбол

Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали

В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Сын российского актера найден мертвым после расставания с девушкой

Обновлено в 10:16
Кино

«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel

Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия

В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства

В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено в 16:03
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное