Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 64,17 рубляПРАЙМ 26 марта в 05:22
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,9539 рубля.
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Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась
В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Артиллеристы РФ ликвидировали караван «противника» в горах Абхазии
«По замыслу учения в ночное время разведывательная группа используя беспилотный летательный аппарат обнаружила в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества», — рассказали в пресс-службе ЮВО.
Обновлено в 19:31
Политика
Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»
Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Италии столкнулись два пассажирских поезда: 50 пострадавших
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда, передает РИА Новости сообщение местной пожарной службы.
Обновлено в 16:16
Общество
«Не мы для народа, а народ для нас»: председатель сахалинского арбитражного суда запутался в формулировках правосудия
Председатель Сахалинского арбитражного суда Александр Шилов, выступая 28 марта с отчетным докладом на итоговой конференции судей, намеревался, очевидно, показать высший пилотаж ораторского искусства, украсив свою речь цитатами о правосудии.
Обновлено в 18:02
Политика
США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд
Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 19:43
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено в 16:32
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Вашингтоне парализовало движение из-за перевернувшегося бензовоза
Движение в Вашингтоне и окрестностях парализовано из-за перевернувшегося бензовоза, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:41
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»
Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала архивное фото своей семьи за 100 лет
Популярная актриса театра и кино Елизавета Боярская решила показать фанатам редкие архивные кадры своей актерской семьи за 100 лет.
Обновлено в 08:39
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено в 14:00
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Футбол
Прогнозы на 21-й тур РПЛ: Кононов со «Спартаком» победит в Грозном
21-й тур Конкурс прогнозистов Противостояние специалистов и журналистов после международной паузы продолжается: прогноз на матчи 21-го тура премьер-лиги дают экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04