Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 63,38 рубляПРАЙМ 06:06
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6276 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на вторник до 63,52 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:06
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