Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 63,38 рубляПРАЙМ 06:06
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6276 рубля.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Экономика
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Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
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Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
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Малком дал согласие на переход в «Зенит»
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Политика
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Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
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Общество
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Обновлено в 22:43
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
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Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
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Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:54
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Общество
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Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Тюмени два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Обновлено в 23:01
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей
Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 15:07
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Зарубежные ученые провели исследования, которые позволили признать, что боль в левом плече является основным симптомом сердечного приступа.
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Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено в 16:46
Наука
Создан генератор энергии, работающий на смене пресной и морской воды
В статье приводится оценка потенциала энергии - 0,65 кВт*ч в одном кубометре пресной воды, которая смешивается с соленой, и около 2 ТВт для всех прибрежных зон.
Обновлено в 08:47
Экономика
Росстат опубликовал данные о росте бедности в России
Доходы ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале текущего года имеют 14,3% россиян, то есть 20,9 млн человек, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
В потребительскую корзину свердловчан добавили молока и убавили хлеба
Свердловское заксобрание внесло изменения в потребительскую корзину жителя региона.
Обновлено в 04:44
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено в 20:52
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45