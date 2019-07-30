Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 63,38 рубляПРАЙМ 06:06

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6276 рубля.
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Центробанк снизил на 31 июля курс доллара до 63,38 рубля

ТАСС06:07

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SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 31 июля в размере 70,598 руб

Финмаркет05:59

Банк России на 31 июля понизил курс евро к рублю более чем на 4 копейки до 70.5980 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 63.3791 руб

АК&М06:17
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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