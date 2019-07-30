Финансы
Банк России повысил официальный курс доллара на четверг до 63,42 рубляМосковский Комсомолец вчера в 21:20
Стоимость определяемой по курсам ЦБ РФ бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 66,7104 рубля.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено в 21:52
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США
Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено в 20:53
Космос
Россия готовится к запуску модуля «Наука» к МКС
Обновлено в 07:44
Футбол
Андре Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»
Обновлено в 10:14
Общество
Россияне стали меньше доверять телевидению
В последние годы российские граждане стали меньше доверять телевидению и реже его смотреть, а новости предпочитают узнавать из интернета и социальных сетей.
Обновлено в 02:13
Общество
В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн
Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа.
Обновлено в 19:28
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено в 22:25
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено в 22:00
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Гаджеты
В новых iPhone будет добавлена поддержка стилуса Apple Pencil
Обновлено в 10:33
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено в 22:25
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Экономика
Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38