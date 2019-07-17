Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 16 июля в 05:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:07, Вашингтон
Наука
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Политика
МИД Ирана напомнил США об их географическом местоположении
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф напомнил Соединенным Штатам о том, что они находятся слишком далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе.
Обновлено в 20:26
Транспорт
Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз
Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.
Обновлено в 18:27
Культура
Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены
Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин посетит Иркутскую область 19 июля
Президент России Владимир Путин отправится в Иркутскую область 19 июля.
Обновлено в 08:13
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Японии при пожаре на студии аниме погибли более 30 человек
Спасатели извлекли тела 33 человек из сгоревшей студии аниме Kyoto Animation в Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарных.
Обновлено в 10:16
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции
Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 20:28
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Экономика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Здоровье
Шоколад и зефир являются самыми безвредными сладостями
Оптимальными сладостями являются шоколад, мармелад, пастила, зефир и сладкие фрукты.
Обновлено в 09:55
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В Москве упавшее от ветра дерево повредило газопровод и автомобили
В пресс-службе Центрального административного округа агентству сообщили, что упавшее дерево повредило три припаркованных автомобиля.
Обновлено в 19:48
Космос
МКС в вечернем небе смогут увидеть новосибирцы
Сезон вечерней видимости МКС продлится около 2,5 недель.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Технологии
Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект
Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.
Обновлено в 07:34
Космос
Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля
Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Эксперты по британской королевской семье, ссылаясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рождение второго ребенка, так как они всегда хотели иметь большую семью.
Обновлено в 19:34
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Полностью голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
Обновлено в 19:51
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленский предложил начать обмен пленными с украинских моряков
Зеленский предложил начать обмен с 24 украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.
Обновлено в 00:42