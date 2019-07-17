Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ вчера в 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт07:10

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

ТАСС06:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолец15 июля в 22:59
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Обновлено в 04:14
Происшествия

На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Вест Хэм» объявил о крупнейшем трансфере в истории клуба

«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера за рекордные для лондонского клуба 45 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено

Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку

Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Минобороны восстановит в Гусеве военный городок конца XIX века

Министерство обороны РФ восстановит в Гусеве военный городок конца XIX века.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика

Суд продлил на три месяца арест украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Футбол

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Гаджеты

15 моделей смартфонов Honor получат обновление EMUI 10 и Magic UI 3.0 на базе Android 10

О моделях Huawei пока ничего не говорится, но лист ожидания EMUI 10 и Magic UI 3.0 выглядит представительно.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Технологии

Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Политика

В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию

В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено в 07:58
Политика

Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму

В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
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