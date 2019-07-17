Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ вчера в 05:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Вест Хэм» объявил о крупнейшем трансфере в истории клуба
«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Айнтрахта» Себастьена Аллера за рекордные для лондонского клуба 45 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку
Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Минобороны восстановит в Гусеве военный городок конца XIX века
Министерство обороны РФ восстановит в Гусеве военный городок конца XIX века.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков
После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
15 моделей смартфонов Honor получат обновление EMUI 10 и Magic UI 3.0 на базе Android 10
О моделях Huawei пока ничего не говорится, но лист ожидания EMUI 10 и Magic UI 3.0 выглядит представительно.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Политика
В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию
В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке
Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05