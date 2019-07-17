Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ вчера в 05:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика
Трамп официально запретил продавать Турции истребители F-35
Обновлено в 03:20
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Финансы
ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»
Убытки от санации Связь-банка и «Глобэкса» в 212 млрд руб. поделят между собой Центробанк, Минфин и ВЭБ.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Марселю» интересен защитник «Вильярреала»
Как сообщает Le Figaro, провансальцы проявляют интерес к защитнику "Вильярреала" Альваро Гонсалесу.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции
В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено в 08:48
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Наука
На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля
Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.
Обновлено в 12:34
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»
Обновлено в 11:03
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Авто
Продажи LADA в Европе сократились практически на четверть
За шесть месяцев 2019 года было продано 2 399 новых автомобиля LADA, что оказалось на 12,9% меньше результата прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24