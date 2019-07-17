Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ вчера в 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Центробанк установил курсы валют на 18 июля

Телеканал 360°11:38

Банк России повысил официальный курс доллара и понизил евро

Росбалт07:10

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолец15 июля в 22:59

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 июля в размере 62,9451 руб

Финмаркет06:13

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новостивчера в 06:09

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 12 копеек

Банки.ру06:17
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Музыка

В клипе Бейонсе на саундтрек к фильму «Король Лев» снялась ее дочь

Обновлено в 07:38
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика

Трамп официально запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено в 03:20
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Финансы

ЦБ, Минфин и ВЭБ поделят расходы при санации Связь-банка и «Глобэкса»

Убытки от санации Связь-банка и «Глобэкса» в 212 млрд руб. поделят между собой Центробанк, Минфин и ВЭБ.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов

Обновлено в 13:06
Футбол

«Марселю» интересен защитник «Вильярреала»

Как сообщает Le Figaro, провансальцы проявляют интерес к защитнику "Вильярреала" Альваро Гонсалесу.
Обновлено в 12:38
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Финансы

Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Общество

Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя

Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика

Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии.
Обновлено в 08:48
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Наука

На подконтрольной США территории нашли место радиоактивнее Чернобыля

Ученые выяснили, что уровень радиации на Маршалловых островах в Тихом океане, где в прошлом веке военные США проводили испытания ядерного оружия, в несколько раз выше, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.
Обновлено в 12:34
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Обновлено в 10:37
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»

Обновлено в 11:03
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика

Республики Донбасса предложили Киеву срочно обменяться пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики предложили Киеву в срочном порядке произвести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в среду, 17 июля.
Обновлено в 13:04
Авто

Продажи LADA в Европе сократились практически на четверть

За шесть месяцев 2019 года было продано 2 399 новых автомобиля LADA, что оказалось на 12,9% меньше результата прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
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