Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 05:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Культура
Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени»
Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца
В понедельник стало известно о помещении под домашний арест по подозрению в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:13
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Обновлено в 05:48
Экономика
Минспорт РФ и ПАО «Газпром нефть» заключили договор о сотрудничестве
Министр спорта Павел Колобков подписал договор о сотрудничестве с генеральным директором ПАО «Газпром нефти» Александром Дюковым 16 июля.
Обновлено в 06:04
Футбол
Александр Егоров: «Сейчас для работы ВАР сертифицировано 9 арбитров»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал введение ВАР в чемпионате России со 2-го тура.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать в интернете о своей службе
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о своей принадлежности к ВС РФ.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»
Обновлено в 06:28
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Политика
За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции
Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
В Сирии уничтожены 6 танков Т-90
С момента начала военного конфликта в этой стране, в боях было потеряно 2393 единицы бронетехники, включая шесть новейших танков российского производства Т-90.
Обновлено в 06:13
Политика
Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса
Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.
Обновлено в 05:51
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике
Следователи задержали и предъявили обвинения в изнасиловании девушки в Геленджике 19-летнему гражданину США и подростку.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Общество
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке
Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Футбол
Егоров: арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ «Спартак» - «Сочи»
Судья Владимир Москалев неудачно провел матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи".
Обновлено в 06:24
Интернет
Newsweek (США): все, что вам нужно знать о приложении, которое люди используют, чтобы себя состарить (Newsweek)
В App Store уже насчитывается почти 200 тысяч отзывов пользователей, и рейтинг этого приложения составляет 4,7.
Обновлено в 06:12
Политика
В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России
Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.
Обновлено в 05:59
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Казани второй день не выдают свидетельства о рождении. Произошел сбой
Казанские родители второй день не могут получить свидетельство о рождении для своих детей.
Обновлено в 04:59