Финансы
Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 05:53
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
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Политика
Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 16 июля будет назначена министром обороны ФРГ.
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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Иваново тигр выскочил из машины на дорогу
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Политика
В Ормузском проливе пропал танкер из ОАЭ
Нефтяной танкер Riah, шедший через Ормузский пролив, уже больше двух дней не передает информацию о своем местоположении.
Обновлено в 10:04
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
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Футбол
ФК «Краснодар» объявил имя нового главного тренера
Обновлено в 06:11
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
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Культура
Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг
Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.
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Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 15:32
Общество
Bloomberg узнал об идее Венесуэлы перейти на российский аналог SWIFT
Правительство Венесуэлы изучает возможность присоединения к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новом поколении Lada Granta с вариатором
Российский автогигант прокомментировал информацию о том, что следующее поколение Lada Granta получит вариатор.
Обновлено в 15:25
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
ВВС США собрались защитить «Зону 51» от штурма
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.
Обновлено в 16:03
Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Авто
Военный дом на колесах появился в продаже
На видеохостинге YouTube появилось весьма интересное видео, на котором продемонстрирован военный кемпер весьма внушительных размеров.
Обновлено в 01:46
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Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться
Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Политика
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Гаджеты
Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD
Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
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