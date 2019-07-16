Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 17:14, Вашингтон
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