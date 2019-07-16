Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:05

Курсы валют ЦБ РФ на 16 июля: 62,8129 руб/доллар США и 70,6771 руб/евро

SIA.ru07:00

Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

News.ru06:23

ЦБ снизил на 17 июля курс доллара до 62,81 рубля

ТАСС06:23

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новости06:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 руб

Финмаркет05:47

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Политика

СБУ не обнаружила вмешательства России в выборы на Украине

Служба безопасности Украины пока не обнаружила вмешательства России в процесс подготовки парламентских выборов в стране.
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено в 06:04
Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова

Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
Обновлено в 04:52
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов

В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

По словам астронома из Гарвардского университета Викрама Рави, пока удалось объяснить природу только двух вспышек.
Обновлено в 10:48
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство "Тулачермет-сталь" (Тула-сталь) и пообщался с его работниками.
Обновлено в 06:55
Политика

Силуанов назвал причину распада СССР

Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Арсенал» представил гостевую форму желтого цвета

Лондонский «Арсенал» представил гостевую форму на сезон-2019/2020.
Обновлено в 09:21
Футбол

В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio

EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.
Обновлено в 08:37
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:53
Политика

Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины

Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Футбол

Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из «Генка» в «Аталанту»

В сезоне-2018/19 полузащитник провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и стал чемпионом Бельгии.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Тысячи жителей эвакуированы на хорватском острове Паг из-за пожаров

Обновлено в 08:05
Происшествия

В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов

В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Футбол

Капитан «Рубина» Подберезкин избежал серьезной травмы в матче РПЛ с «Локомотивом»

Капитан казанского "Рубина" Вячеслав Подберезкин избежал серьезной травмы в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива".
Обновлено в 07:27
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