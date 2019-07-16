Финансы

Официальный курс доллара на среду снизился до 62,81 рубляПРАЙМ 05:53

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,3518 рубля.
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ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:05

ЦБ снизил на 17 июля курс доллара до 62,81 рубля

ТАСС06:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 руб

Финмаркет05:47

Официальный курс евро на среду снизился до 70,68 рубля

РИА Новости06:09

Курсы валют ЦБ РФ на 16 июля: 62,8129 руб/доллар США и 70,6771 руб/евро

SIA.ru07:00

Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

News.ru06:23

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:28, Вашингтон
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.
Обновлено в 18:50
Общество

Биоспецназ направили в зону наводнения в Иркутской области

В зону наводнения в Иркутской области для выявления возбудителей опасных болезней прибыло уникальное военное подразделение — Центр биологической защиты специального назначения Минобороны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
Обновлено в 18:41
Политика

Экс-президента Перу арестовали в США

«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 19:00
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Унесенная порывом ветра крыша повредила петербургский поезд в Сочи

В Сочи ураганным ветром снесло крышу летнего кафе, конструкция обрушилась на железнодорожные пути и повредила поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:24
Кино

«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Кино

Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве

Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Гаджеты

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 протестировали в бенчмарке

Для сравнения, игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 на Snapdragon 855 набирает 3428 и 10771 балл.
Обновлено в 07:36
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак расхвалила Светлану Лободу перед Андреем Макаревичем

Ксения Собчак стала новой героиней легендарного шоу «Смак» с Андреем Макаревичем, которое знаменитый музыкант не так давно запустил в Интернете.
Обновлено в 09:48
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено в 15:59
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Кино

Джордж Мартин отказался учитывать мнения фанатов «Игры престолов»

Обновлено в 05:08
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Политика

США предложили Путину ядерную сделку

Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.
Обновлено в 04:23
Политика

Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России

Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено в 18:06
Здоровье

Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Лавров разъяснил, зачем жителям Донбасса гражданство РФ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывает жителям Донбасса гражданство, это решение они принимают сами.
Обновлено в 17:31
Игры

Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store

Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено в 15:00
Футбол

Де Лигт прилетел на медосмотр в «Ювентус»

Защитник голландского "Аякса" и национальной сборной Нидерландов Матийс Де Лигт прилетел в Турин, чтобы пройти заключительный медосмотр перед переходом в "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Энергетика

Американские биржевые индексы поднялись

Ростом американских биржевых индексов завершились торги 15 июля.
Обновлено вчера в 21:31
Интернет

Программист взломал Instagram за 10 минут и получил 30 тыс. долларов

Специалист по кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) смог взломать аккаунт в Instagram всего за считанные минуты.
Обновлено в 18:51
Экономика

Сбербанк объединит разработчиков стратегии искусственного интеллекта

Сбербанк займется развитием искусственного интеллекта (ИИ) в России вместе с «Яндексом», Mail.ru Group и «Газпром нефтью», сообщил журналистам президент госбанка Герман Греф.
Обновлено в 16:35
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
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