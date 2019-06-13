Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ 13 июня в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:18, Вашингтон
Политика
Путин уволил генералов МВД из-за дела Голунова
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова.
Обновлено 13 июня в 06:53
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе, где открывается саммит СВМДА
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле Aurus, где начинается заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:21
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Происшествия
Блогерша в полицейской форме устроила стрельбу из автомата в Чечне
В Чечне началась проверка по видеозаписи, на которой девушка в платке и полицейской форме стреляет в воздух, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
Регина Тодоренко была рада этим словам Кети Топурии. Она стала шутить, что позвонит Гуфу и расскажет ему об этой новости.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Ученые рассказали об опасности увлечения «здоровым питанием»
Чрезмерная озабоченность правильным питанием грозит развитием нервной орторексии, когда у человека появляется навязчивое стремление есть якобы только здоровую пищу.
Обновлено в 00:52
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Общество
В ближайшие часы в Москве ожидается гроза с градом и сильным ветром
Обновлено вчера в 02:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии
Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено 13 июня в 10:00