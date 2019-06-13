Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт07:15

ЦБ снизил на 15-17 июня курс доллара до 64,43 рубля

ТАСС07:02

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новостивчера в 06:43

Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 31 коп

Urbc.Ru07:03

Курсы валют ЦБ РФ на 14 июня: 64,4326 руб/доллар США и 72,6993 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 64,4326 руб

Финмаркет06:45

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 64,43 рубля

Московский Комсомолец07:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

Обновлено в 02:00
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Общество

В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем

В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Торговый центр «Мега Дыбенко» закрыли из-за обрушения пола

На месте происшествия работают эксперты. Торговый центр "Мега Дыбенко" не будет работать в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 04:15
Политика

Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры

Обновлено в 08:07
Политика

Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Технологии

Look At Media проведет ребрендинг

Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Общество

В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика

Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана

В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Общество

Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам

Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» ошиблись в написании слова «вуз»

Обнаружилось, что в одном из пунктов слово "вуз" написано прописными буквами, тогда как, согласно орфографическому словарю, эта аббревиатура пишется строчными.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ

В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:59
Энергетика

В России подскочили цены на бензин

Центробанк пообещал "сдержанные" темпы роста цен на бензин в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Общество

Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе

Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Теннис

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Обновлено в 08:47
Происшествия

22-летнюю россиянку убили в Бахрейне

В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31
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