Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:57, Вашингтон
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Политика
МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Японский эсминец вышел в акваторию залива Петра Великого
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого, чтобы принять участие в российско-японских учениях «Сарекс-2019».
Обновлено в 20:29
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0
Крупнейший российский производитель легковушек АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0. Им стал высокий хэтчбек Lada Xray Cross.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Политика
Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено в 22:10
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу
Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет.
Обновлено в 08:12
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Транспорт
В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час
Скорость до 130 км/ч первоначально увеличат на участках «Автодора», курирующего платные дороги: два участка М11 Москва — Санкт-Петербург и 5 на М4 «Дон».
Обновлено в 04:07
Политика
Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено в 22:51
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Политика
Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35