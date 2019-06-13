Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ на 14 июня: 64,4326 руб/доллар США и 72,6993 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ снизил на 15-17 июня курс доллара до 64,43 рубля

ТАСС07:02

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 64,43 рубля

Московский Комсомолец07:00

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт07:15

Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро благодаря росту спроса на рублевые активы на смягчении политики ЦБ РФ

Финмаркет12:34

Банк России на 15 июня понизил курс евро к рублю более чем на 31 копейку до 72.6993 руб., курс доллара США - почти на 20 копеек до 64.4326 руб

АК&М07:15

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новостивчера в 06:43
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:57, Вашингтон
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Религия

Православные отмечают Троицкую субботу

Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Японский эсминец вышел в акваторию залива Петра Великого

Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого, чтобы принять участие в российско-японских учениях «Сарекс-2019».
Обновлено в 20:29
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0

Крупнейший российский производитель легковушек АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0. Им стал высокий хэтчбек Lada Xray Cross.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено в 14:21
Политика

Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено в 22:10
Общество

Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Гаджеты

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Космос

«Роскосмос» заказал ракеты «Союз-2.1б» для запуска двух спутников

Обновлено в 14:10
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star

Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу

Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет.
Обновлено в 08:12
Музыка

Little Big выпустили новый клип I’M OK

Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Транспорт

В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час

Скорость до 130 км/ч первоначально увеличат на участках «Автодора», курирующего платные дороги: два участка М11 Москва — Санкт-Петербург и 5 на М4 «Дон».
Обновлено в 04:07
Политика

Путин прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА

Обновлено в 11:50
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины

Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено в 22:51
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
Спорт

Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций

Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено в 11:41
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Политика

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Политика

Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено в 19:35
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