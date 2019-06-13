Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубляРИА Новости 13 июня в 06:43

Официальный курс евро на пятницу снизился на 3,07 копейки - до 73,0141 рубля, курс доллара увеличился на 11,56 копейки - до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

Политика США разрешили политический кризис в Молдавии Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Происшествия На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом 14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.

Общество В кабмине рассказали о планах по развитию сети 5G в российских городах Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам в субботу вице-премьер РФ Максим Акимов.

Финансы Средняя сумма потребкредитов в РФ достигла исторического максимума Средняя сумма потребительских кредитов, выданная банками в апреле, достигла рекорда в 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Бюро кредитных историй.

Армия и оружие CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Культура Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.

Общество Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.

Происшествия В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Политика МИД Украины пригрозил России новыми санкциями МИД Украины заявил, что будет продолжать работу с целью введения секторальных и персональных санкций против всех причастных к программе упрощенной паспортизации Донбасса.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Здоровье Рязанские пациенты выбрали лучших врачей Ко Дню медицинского работника министерство здравоохранения организовало областной публичный конкурс «Признательность пациентов», в котором путем публичного голосования в социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте были выбраны лучшие коллективы медицинских организаций, врачи, средние медицинские работники.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Наука С помощью обменного взаимодействия оказалось возможным изменить магнитное поле атома Международной команде исследователей с помощью нового метода наблюдения удалось описать изменение обменного взаимодействия при контакте двух одиночных атомов и обнаружили локализованное переменное магнитное поле, которое управляет спином материала.

Культура Во Франции госпитализирован Ален Делон Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.