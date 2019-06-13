Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ 13 июня в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:44, Вашингтон
Происшествия
Водитель на иномарке протаранил витрину в Пушкине
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Политика
Трамп лично обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры
Президент США Дональд Трамп поддержал общие обвинения американской администрации в адрес Ирана, на который Вашингтон возложил ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов
Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:19
Здоровье
С главными не расставайтесь
Стало очевидным, сколь он известен, сколь почитаем коллегами - не только онкологами, а что самое главное - пациентами.
Обновлено в 00:00
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
Правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии
Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины
Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 09:23
Общество
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Космос
Тяжелые металлы на Земле появились в результате взрывов сверхновых
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Здоровье
Рязанские пациенты выбрали лучших врачей
Ко Дню медицинского работника министерство здравоохранения организовало областной публичный конкурс «Признательность пациентов», в котором путем публичного голосования в социальной сети ВКонтакте и на официальном сайте были выбраны лучшие коллективы медицинских организаций, врачи, средние медицинские работники.
Обновлено вчера в 12:38