Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ 13 июня в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новости13 июня в 06:43
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:44, Вашингтон
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Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
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Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
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Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости".
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Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

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Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
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Тяжелые металлы на Земле появились в результате взрывов сверхновых

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Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России

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Приговор Кокорина и Мамаева отменен

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