Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубля

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Политика МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.

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