Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Центробанк установил официальный курс валют на 15‐17 июня

Телеканал 360°10:25

ЦБ снизил на 15-17 июня курс доллара до 64,43 рубля

ТАСС07:02

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 15–17 июня

Экономика сегодня06:44

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 64,43 рубля

Московский Комсомолец07:00

Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 31 коп

Urbc.Ru07:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 64,4326 руб

Финмаркет06:45

Официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — снизился на 3 копейки

Банки.рувчера в 06:20
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика

Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Обновлено в 10:42
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

Обновлено в 11:52
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия

Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м. Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание.
Обновлено в 04:53
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Происшествия

МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено в 09:00
Политика

МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах

Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.
Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:10
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе для украинской ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня.
Обновлено в 14:00
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество

О сбое сообщили пользователи «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 05:40
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