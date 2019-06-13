Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика
США разрешили политический кризис в Молдавии
Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
В продаже у дилеров автомобиль появится в июле текущего года. Mazda 3 — первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.
Обновлено в 10:30
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Театры
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»
В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В центре Москвы загорелось историческое здание
Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, загорелась кровля здания №36/1 на Пречистенке.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса
Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Космос
Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну
В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Происшествия
На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции
Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Интернет
В Москве произошел массовый сбой геолокации
В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии
На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Авто
Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e
В Honda e используется аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением мощностью 35,5 кВт/ч, которая, по заявлению Honda, должна обеспечивать дальность на одном заряде до 200 км пути.
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье
Госдума внесла предложение по изменению критерия медпомощи
Принятое постановление Минздравом предусматривает создание в шаговой доступности (60 минут) медорганизаций в населенных пунктах с количеством населения свыше 20 тыс. чел.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика
Минстрой заявил о сложности наращивания объемов ввода жилья
Положительный эффект от реформы в части правил привлечения средств граждан в жилищное строительство будет заметен через три года, цитирует Якушева «Интерфакс-Недвижимость».
Обновлено в 10:44