Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,63 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,4036 рубля.
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Центробанк установил официальный курс валют на 15‐17 июня

Телеканал 360°10:25

Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,01 рубля

РИА Новостивчера в 06:43

ЦБ снизил на 15-17 июня курс доллара до 64,43 рубля

ТАСС07:02

Центробанк понизил курс доллара на выходные до 64,43 рубля

Московский Комсомолец07:00

Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — на 31 коп

Urbc.Ru07:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 64,4326 руб

Финмаркет06:45

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт07:15
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Политика

США разрешили политический кризис в Молдавии

Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.
Обновлено в 10:59
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

В продаже у дилеров автомобиль появится в июле текущего года. Mazda 3 — первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Театры

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В центре Москвы загорелось историческое здание

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, загорелась кровля здания №36/1 на Пречистенке.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

TSMC анонсировала старт разработки 2-нм техпроцесса

Как сообщает интернет-ресурс TechWeb, один из руководителей TSMC Чжуан Цишоу (Zhuang Zishou) сообщил, что в компании стартовали разработки 2-нм техпроцесса.
Обновлено в 05:02
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество

Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Космос

Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.
Обновлено в 09:58
Происшествия

На Кубани нашли труп участкового в пункте полиции

Труп участкового с огнестрельным ранением обнаружен на пункте полиции станицы Каневской, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 10:41
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский вводит формулу «Роттердам минус» для электроэнергии

На следующей неделе команда президента Владимира Зеленского внесет на рассмотрении Верховной Рады законопроект, который на год перенесет ввод рынка электроэнергии и позволит снизить стоимость электроэнергии.
Обновлено в 10:47
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Авто

Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e

В Honda e используется аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением мощностью 35,5 кВт/ч, которая, по заявлению Honda, должна обеспечивать дальность на одном заряде до 200 км пути.
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье

Госдума внесла предложение по изменению критерия медпомощи

Принятое постановление Минздравом предусматривает создание в шаговой доступности (60 минут) медорганизаций в населенных пунктах с количеством населения свыше 20 тыс. чел.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Экономика

Минстрой заявил о сложности наращивания объемов ввода жилья

Положительный эффект от реформы в части правил привлечения средств граждан в жилищное строительство будет заметен через три года, цитирует Якушева «Интерфакс-Недвижимость».
Обновлено в 10:44
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