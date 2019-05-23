Финансы

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубляПРАЙМ 05:09

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,7968 рубля.
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Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть понижен

Росбалт07:11

Официальный курс евро на пятницу снизился

Газета.Ru05:26

ЦБ РФ установил курс евро с 24 мая в размере 71,8369 руб

Финмаркет05:12

Курс доллара вырос до 64,47 рубля

ТАСС03:13

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубля

ПРАЙМ05:09

Официальный курс евро на пятницу снизился до 71,84 рубля

РИА Новости05:39

Банк России на 24 мая понизил курс евро к рублю почти на копейку до 71.8369 руб., курс доллара США повысил почти на 8 копеек до 64.4913 руб

АК&М06:23
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Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Обновлено в 05:10
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов

В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
Обновлено в 08:03
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Здоровье

Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» и проверить сердце 25 мая

Москвичи и гости столицы 25 мая смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст».
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Авто

Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Кино

Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика

Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

В Карачаево-Черкесии может начаться производство автомобилей Ravon

Выпуск узбекских автомобилей запланирован на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:25
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Amazon начал разработку устройства по распознаванию эмоций

Компания Amazon приступила к разработке портативного устройства с голосовым управлением, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:11
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Дагестане арестовали владельца криптовалютных майнинговых ферм

После чего мужчина незаконно подключился к электросетям и организовал майнинговые фермы для получения криптовалют.
Обновлено в 07:05
Политика

Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
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