Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубляПРАЙМ 05:09
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,7968 рубля.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено в 05:10
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов
В Нижней Салде сегодня загорелось шесть домов, два из которых - жилые. К этому часу пожарным удалось локализовать пламя.
Обновлено в 08:03
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
Обновлено в 09:17
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Здоровье
Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» и проверить сердце 25 мая
Москвичи и гости столицы 25 мая смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст».
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Кино
Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»
Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика
Захарова прокомментировала закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала закупку Соединенными Штатами Америки нефти из Венесуэлы.
Обновлено вчера в 21:40
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
В Карачаево-Черкесии может начаться производство автомобилей Ravon
Выпуск узбекских автомобилей запланирован на второе полугодие 2019 года.
Обновлено в 03:25
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Amazon начал разработку устройства по распознаванию эмоций
Компания Amazon приступила к разработке портативного устройства с голосовым управлением, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:11
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Дагестане арестовали владельца криптовалютных майнинговых ферм
После чего мужчина незаконно подключился к электросетям и организовал майнинговые фермы для получения криптовалют.
Обновлено в 07:05
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12