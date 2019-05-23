Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубляПРАЙМ вчера в 05:09

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,7968 рубля.

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