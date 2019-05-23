Финансы
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 64,49 рубляПРАЙМ вчера в 05:09
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,7968 рубля.
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Официальный курс доллара вырос на 8 копеек, евро подешевел менее чем на копейку
Банки.рувчера в 05:20
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Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Общество
Мэр Екатеринбурга рассказал о слушаниях по вопросу строительства храма
В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма святой Екатерины, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства.
Обновлено в 04:45
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Политика
Названы угрозы, при которых возможна изоляция Рунета
Отмечается, что в случае высокого уровня угрозы ответственным за управление российским сегментом интернета будет Роскомнадзор.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Путин вручил государственную награду Маргарите Симоньян
Президент России Владимир Путин вручил государственную награду главреду RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
Двойной астероид в форме алмаза приблизится к Земле 25 мая
Описывают его по-разному: одним ученым кажется, что он похож на грецких орех, другим небесное тело напоминает игрушку волчок, третьим - алмаз.
Обновлено в 00:15
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Сборная России победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею и вышла в 1/2 финала турнира.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В московском метро застряли три поезда с пассажирами
В результате сбоя на северном участке "серой" ветки московского метро в туннеле застряли три поезда.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.
Обновлено в 02:26
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Планируется, что на съезде партия сменит название, будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на выборах.
Обновлено в 04:21
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Обновлено в 02:27
Политика
В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) депутат Думы Евгений Барсов, отчитываясь о доходах за прошлый год, указал несколько десятков квартир и десять самолетов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:50
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19